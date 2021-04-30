Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает агентство 24.kg со ссылкой на УВД Баткенской области Киргизии.

Уточняется, что перестрелка ведется около часа в Лейлекском районе. Среди раненых есть сотрудники милиции.

Агентство также пишет, что в социальных сетях сообщается о захвате сел на территории Киргизии гражданами Таджикистана. В УВД эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными обеих сторон. Душанбе утверждает, что конфликт разгорелся из-за попыток «незаконного захвата» киргизской стороной водораспределительного пункта в нарушение ранее достигнутых договоренностей. Бишкек уверяет, что сначала спецназ МВД Таджикистана обстрелял водозабор из минометов, пулеметов и автоматов.

По последним данным, пострадали более 130 человек с обеих сторон, 13 человек погибли.