Школа и несколько домов сгорели из-за боев на киргизско-таджикской границе

Более десяти зданий, включая школу и несколько жилых домов, сгорели в пожаре, который произошел из-за боев на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Киргизии.

Как отмечают спасатели, эти сведения являются предварительными, а реальный масштаб разрушений специалистам только предстоит оценить. Известно также, что из-за пожара оказалась полностью разрушена одна из киргизских пограничных застав.

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28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными обеих сторон. Душанбе утверждает, что конфликт разгорелся из-за попыток «незаконного захвата» киргизской стороной водораспределительного пункта в нарушение ранее достигнутых договоренностей. Бишкек уверяет, что сначала спецназ МВД Таджикистана обстрелял водозабор из минометов, пулеметов и автоматов.

Позже столкновение переросло в масштабные бои с применением тяжелой техники и авиации. 29 апреля министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана сумели договориться о прекращении огня. Жертвами конфликта стали десятки людей с обеих сторон, пострадали сотни мирных жителей. Генеральная прокуратура Киргизии завела уголовное дело по статье «Преступление против мира».

Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет почти тысячу километров, однако только около 500 из них были делимитированы и демаркированы после развала СССР. Проблему обостряет наличие на территории двух стран эксклавов. На недемаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земли, воды, незаконных пересечений границы и межэтнических разногласий.