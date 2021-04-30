Число погибших на границе с Киргизией граждан Таджикистана увеличилось

Число погибших граждан Таджикистана на границе с Киргизией из-за боев увеличилось до восьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии таджикистанского города Исфары.

Отмечается, что среди убитых в ходе конфликта есть два пограничника, число раненых при этом достигло 31. В свою очередь, потери Киргизии к утру 30 апреля составили 13 человек, 134 получили ранения разной степени тяжести, а 25 из них доставлены спецбортом в Бишкек и госпитализированы.

Ранее министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что республика не станет уступать Киргизии свои приграничные земли, но при этом готова решать возникший конфликт путем переговоров. Он назвал такую позицию проявлением «твердой политической воли» и отметил, что страна будет пресекать все попытки «заинтересованных лиц» осуществлять провокации.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными обеих сторон. Душанбе утверждает, что конфликт разгорелся из-за попыток «незаконного захвата» киргизской стороной водораспределительного пункта в нарушение ранее достигнутых договоренностей. Бишкек уверяет, что сначала спецназ МВД Таджикистана обстрелял водозабор из минометов, пулеметов и автоматов.

Позже столкновение переросло в масштабные бои с применением тяжелой техники и авиации. 29 апреля министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана сумели договориться о прекращении огня. Жертвами конфликта стали десятки людей с обеих сторон, пострадали сотни мирных жителей. Генеральная прокуратура Киргизии завела уголовное дело по статье «Преступление против мира».

30 апреля стало известно о возобновлении конфликта. Местные СМИ сообщают о захвате киргизских сел гражданами Таджикистана и ранении правоохранителей. Власти региона эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.



