Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили вооруженный конфликт, вспыхнувший на границе двух стран. Об этом сообщает 24.kg.

В пресс-службе киргизского лидера заявили, что стороны обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации и договорились встретиться в Душанбе во второй половине мая.

1 мая в Баткенской области, где случилось обострение, состоятся переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии начался в четверг, 29 апреля, с перестрелки пограничников и перерос в полномасштабные бои. Причиной стал давний территориальный спор двух стран из-за водораспределительного пункта «Головной».

По последним данным, в Киргизии погиб 31 человек, пострадали 154. С таджикистанской стороны жертвами стали 8 человек, еще 110 получили ранения.