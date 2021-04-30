Таджики на бульдозерах разгромили дома киргизов

В Киргизии в соцсетях распространились сообщения, что таджики на бульдозерах приехали в приграничные села киргизов и разгромили дома. Кадры происходящего публикует Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

На записи безоружные мирные жители стоят и наблюдают, как бульдозер ломает стены одноэтажных сельских домов. Кроме того, на видео запечатлены военные, а за кадром слышны выстрелы. События происходят в дневное время, но когда именно сделана запись, не уточняется.

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Глава приграничной Баткенской области Киргизии Омурбек Суваналиев подтвердил, что несколько домов в селе Арка действительно были разрушены. Однако, по его словам, таджикистанская сторона начала убирать бульдозеры после того, как закончились переговоры о прекращении конфликта.

Ранее сообщалось, что из-за столкновений на границе в Киргизии сгорели более десяти зданий, включая школу и несколько жилых домов. Сообщалось, что пожары были результатом поджогов со стороны таджикистанских военных. Душанбе официально не взял на себя ответственность за пожары.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии начался в четверг, 29 апреля, с перестрелки и перерос в полномасштабные бои и погромы. Причиной стал давний территориальный спор двух стран из-за водораспределительного пункта «Головной». Стороны обвинили друг друга в провокации. Вечером того же дня премьер-министры Таджикистана и Киргизии на переговорах в Казани договорились о прекращении огня, однако стрельба возобновилась уже ночью.