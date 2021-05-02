В Киргизии начали расследовать убийства и погромы на границе с Таджикистаном

В Киргизии возбудили 11 уголовных дел после боев и погромов на границе с Таджикистаном, сообщили Интерфаксу в МВД республики.

В частности, правоохранители начали расследовать сразу несколько дел об убийствах. Одно из них возбуждено после смерти 12-летней девочки. Еще одно производство открыто по факту массового убийства в районе на участке водораспределительного пункта «Головной», где обнаружены тела минимум 25 человек.

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Также дела об убийстве расследуются по фактам расстрела машин мирных жителей на дороге. Кроме того, в Киргизии расследуются дела по статьям «Массовые беспорядки», «Преступления против мира», «Хулиганство,» «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и «Незаконное пересечение границы».

Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан начали отведение войск и техники из зоны вооруженного конфликта на границе, обстановка стабилизировалась.

Бои на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались днем 29 апреля и вскоре переросли в погромы киргизского населения. Стороны обвинили друг друга в провокациях. По последним данным, в Киргизии погибли 34 человека, еще 178 получили ранения. Таджикистан до сих пор не предоставил официальных данных по жертвам. Согласно информации СМИ, в столкновениях погибли порядка десятка человек и ранены около 90.