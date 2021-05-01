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Лавров обсудил с коллегами из Киргизии и Таджикистана конфликт на границе

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегами из Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе. Об этом сообщает МИД РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что Россия приветствует достигнутые сторонами договоренности по урегулированию конфликта на киргизско-таджикской границе исключительно политико-дипломатическими средствами. В ходе разговора было решено, что страны будут следовать цели по «нормализации обстановки и восстановлению атмосферы доверия и добрососедства между двумя братскими народами».

Россия готова оказывать необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнерства, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня. Лидеры обсудили по телефону напряженность на границе республик и договорились об отведении военной техники от приграничных районов с обеих сторон.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии начался в четверг, 29 апреля, с перестрелки пограничников и перерос в полномасштабные бои. Причиной стал давний территориальный спор двух стран из-за водораспределительного пункта «Головной».

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