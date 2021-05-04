Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении международных соглашений

Генеральная прокуратура Киргизии обвинила Таджикистан в нарушении ряда международных соглашений в ходе вооруженного конфликта на границе двух государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение киргизского главного надзорного органа.

Прокуратура возбудила уголовное дело по фактам вторжения и «других преступлений», заявив, что 29 апреля в Баткенской области бандитские формирования и регулярные войска Таджикистана «вероломно атаковали границы Кыргызской Республики».

Уточняется, что атака была совершена с применением «автоматического оружия, минометов, боевых вертолетов, тяжелой бронетехники, артиллерийских расчетов и других видов вооружения» в отношении мирного населения.

По данным прокуратуры, Таджикистан нарушил требования устава Всеобщей декларации прав человека ООН от 1976 года, соглашения о создании СНГ от 1991 года, Алма-Атинской декларации от 1991 года, Московской декларации о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-участников СНГ от 1994 и договора об основах межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан от 1996 года.

В заявлении отмечается, что проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства и видеозаписи, проведена фото- и видеофиксация.

Ранее генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело о ведении агрессивной войны в отношении группы военнослужащих и граждан Киргизии.

Утром 3 мая сообщалось, что Киргизия и Таджикистан завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений.

29 апреля на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались бои, которые переросли в погромы киргизского населения. Причиной начала конфликта была названа установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. Таджикистан до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам, Киргизия сообщает, что число пострадавших в конфликте с Таджикистаном возросло до 183, из которых 34 — погибшие.