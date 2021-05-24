Президент Киргизии на встрече с Путиным назвал Россию главным союзником

Президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным назвал Россию главным партнером и союзником своей страны. Об этом сообщает «Российская газета».

«Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанную вами народу Киргизии, Россия — наш главный союзник и торгово-экономический партнер, поэтому, надеюсь, на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам сегодня», — заявил Жапаров.

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На встрече стороны обсуждали торгово-экономическое сотрудничество между странами и борьбу с пандемией коронавируса. Путин отметил, что Россия занимает уверенное первое место в торговом обороте Киргизии, что благоприятно сказывается на отношения между государствами.

Большое внимание президенты уделили вопросам безопасности и проблеме приграничного киргизско-таджикского конфликта. Путин отметил, что ранее этот же вопрос обсуждался и с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном во время его визита в Москву.

29 апреля на киргизско-таджикской границе произошла потасовка между местными жителями, которая позже переросла в бои между пограничниками обеих сторон. В результате боев погибли 19 граждан Таджикистана и 36 граждан Киргизии, в том числе мирные жители.

Во время избирательной кампании Жапаров неоднократно заявлял, что курс Киргизии на укрепление отношений с Россией отвечает национальным интересам страны.