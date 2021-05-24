Президент Киргизии вылетел в Россию для встречи с Путиным

Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Сочи с рабочим визитом для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Представители Жапарова отметили, что президенты намерены обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества и перспективы расширения отношений. «Особое внимание будет уделено взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также планируют обсудить совместную борьбу с коронавирусом, в том числе поставки в Бишкек российских вакцин от заболевания. В киргизской делегации, помимо президента, присутствуют министр иностранных дел страны Руслан Казакбаев и полномочный посол республики в России Гульнара-Клара Самат.

Ранее Путин и Жапаров обсудили по телефону конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Москва выступила инициатором разговора и согласилась предоставить Бишкеку помощь в разрешении конфликта, устранении его гуманитарных последствий.