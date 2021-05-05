Президент Киргизии подписал новую редакцию конституции

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую редакцию конституции республики, сообщает ТАСС.

Церемония подписания прошла в государственной резиденции «Ала-Арча». «Новая конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество», — заявил глава государства.

Поправки в основной закон Киргизии были приняты на состоявшемся в республике 11 апреля референдуме.

Члены конституционного совещания предложили усилить полномочия президента, уменьшить права парламента и сократить его численность со 120 до 90 человек. Глава государства получит полный контроль над правительством, в том числе возможность назначать и увольнять министров.