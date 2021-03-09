Киргизы вышли на акцию протеста против новой конституции

Несколько десятков человек вышли на акцию протеста в центре Бишкека против принятия проекта новой конституции, согласно которому Киргизия перестанет быть парламентской республикой. Соответствующую видеозапись публикует Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

Протестующие недовольны итогами прошедшего в стране референдума о смене политического устройства страны. Они полагают, что укрепление президентской власти приведет к ослаблению демократических институтов и злоупотреблениями со стороны правительства.

На представленных кадрах видно, как собравшиеся требуют роспуска действующего парламента, отставки кабмина и проведения новых выборов. В районе проведения акции дежурят отряды полиции, но они не вмешиваются в происходящее. О столкновениях или провокациях не сообщалось.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента страны и референдум по определению формы правления. По итогам последнего, за усиление института президента выступили более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления — 152 тысячи (11 процентов), против всех — 62 тысячи (4,5 процента).