Жапаров связал союзническими узами Киргизию и Россию

Сотрудничеству с Россией отводится особое место во внешней политике Киргизии, написал президент страны Садыр Жапаров в своей статье «Союзнические узы» об отношениях двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества, стратегического партнерства отвечает национальным интересам Кыргызстана. Мы убеждены, что укреплению сотрудничества нет альтернативы, и этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место», — написал Жапаров.

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По его словам, в истории взаимоотношений киргизского и русского народов никогда не возникало проблем, которые могли бы создать предпосылки для отчуждения.

Жапаров отметил, что для Киргизии вопрос о месте и роли России носит практический характер и определяется национальными интересами. По мнению президента Киргизии, «благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион».

Он выразил уверенность, что его предстоящий визит в Россию будет способствовать укреплению отношений и развитию двустороннего сотрудничества.

28 января на церемонии инаугурации Жапаров поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации после октябрьских событий. Он пообещал, что Киргизия продолжит вести многовекторную политику, укрепляя отношения со стратегическими партнерами.

16 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии сообщила о победе Жапарова на досрочных президентских выборах с 79,23 процента голосов. Еще будучи кандидатом в президенты, Жапаров описал отношения с Россией после выборов. Он заявил: «Это наш самый главный стратегический партнер». В случае победы на выборах он пообещал «продолжать это».