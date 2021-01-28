Президент Киргизии поблагодарил Россию и пообещал вести многовекторную политику

Президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии инаугурации поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации после октябрьских событий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Восставший народ добился отставки президента и правительства, отмены результатов выборов. Мы сумели стабилизировать ситуацию. Мы выражаем огромную благодарность всем странам, которые оказывали нам неоценимую помощь, особенно России, а также нашим соседям — Казахстану и Узбекистану», — сказал он.

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Он пообещал, что Киргизия продолжит вести многовекторную политику, укрепляя отношения со стратегическими партнерами.

Ранее 28 января Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии. На церемонии инаугурации он принес присягу, пообещав работать во благо народа, после чего поцеловал флаг страны.

16 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии сообщила о победе Жапарова на досрочных президентских выборах с 79,23 процента голосов. Его инаугурация состоится 28 января. Будучи кандидатом в президенты, Жапаров описал отношения с Россией после выборов. Он заявил: «Это наш самый главный стратегический партнер». В случае победы на выборах он пообещал «продолжать это».

10 января в Киргизии прошли внеочередные выборы президента страны и референдум по определению формы правления. По итогам последнего, за усиление института президента выступили более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления — 152 тысячи (11 процентов), против всех — 62 тысячи (4,5 процента).