Новый президент Киргизии совершит визит в Москву

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров намерен совершить свой первый зарубежный визит в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности вице-премьера республики Равшана Сабирова.

Дата предполагаемого визита киргизского лидера в Москву пока не называется. Для Жапарова он станет первой зарубежной поездкой в новой должности. Состав делегации и предмет переговоров с Москвой также неизвестны.

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16 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии сообщила о победе Жапарова на досрочных президентских выборах с 79,23 процента голосов. Его инаугурация состоится 28 января. Будучи кандидатом в президенты, Жапаров описал отношения с Россией после выборов. Он заявил: «Это наш самый главный стратегический партнер». В случае победы на выборах он пообещал «продолжать это».

10 января в Киргизии прошли внеочередные выборы президента страны и референдум по определению формы правления. По итогам последнего, за усиление института президента выступили более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления — 152 тысячи (11 процентов), против всех — 62 тысячи (4,5 процента).