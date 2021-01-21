Правительство Киргизии ушло в отставку

Правительство Киргизии во главе с Садыром Жапаровым сложило полномочия по итогам прошедших в стране досрочных президентских выборов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу исполняющего обязанности президента республики Таланта Мамытова,

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Мамытов принял заявление Жапарова о сложении полномочий, а также признал действующий состав правительства ушедшим в отставку.

В соответствии с законодательством Киргизии члены кабмина будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Артем Новиков.

16 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии сообщила о победе Жапарова на досрочных президентских выборах с 79,23 процента голосов. Его инаугурация состоится 28 января.

Будучи кандидатом в президенты, Жапаров описал отношения с Россией после выборов. Он заявил: «Это наш самый главный стратегический партнер». В случае победы на выборах он пообещал «продолжать это».