Киргизия отказалась от поставок вакцины Pfizer

Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что республика была вынуждена отказаться от приобретения американской вакцины от коронавируса Pfizer из-за финансовых сложностей, передает издание «Sputnik Кыргызстан».

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По его словам, страна могла бы получить американский препарат бесплатно. Глобальный альянс по вакцинам (COVAX) предлагал поставить в страну около 1,2 миллиона доз Pfizer, однако у республики все равно не хватало средств на обеспечение условий по надлежащему хранению вещества. «Pfizer — хорошая вакцина, но чтобы привезти ее в Кыргызстан и доставить населению, нужны холодильники, обеспечивающие температуру хранения в 70 градусов», — сказал Бейшеналиев.

Он отметил, что в связи с этим власти направили письмо российскому руководству с просьбой срочно поставить в страну 500 тысяч доз вакцины «Спутник V». Москва уже дала свое согласие. «Для хранения компонентов этой вакцины нужна холодовая цепь от минус 2 до минус 18 градусов. Такие холодильники у нас есть», — пояснил министр.

По последним данным, коронавирусом в Киргизии заразились более 83 тысяч человек, скончались почти 1400 пациентов. 5 декабря официальный Бишкек заявил, что открывает свои границы для туристов со всего мира при условии наличия справки о прохождении ПЦР-теста на инфекцию.