Президент Киргизии заявил о праве граждан выбирать форму правления

Гражданам Киргизии впервые в истории страны дали право выбрать форму правления, заявил президент республики Садыр Жапаров в ходе обращения к нации. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что в стране назрела необходимость изменения конституции. «Только с установлением ответственности в системе государственного управления, соблюдением верховенства закона у нас будет чистая совесть перед народом и появится надежда на светлое будущее», — добавил глава республики.

По его мнению, главное условие «демократического обновления» в Киргизии — свободное волеизъявление народа на выборах. «Справедливые выборы в свою очередь станут основой мира и стабильности в стране», — подчеркнул Жапаров.

В воскресенье, 11 апреля, в Киргизии проходит референдум о внесении поправок в конституцию. За два часа свои голоса отдали 5,04 процента избирателей (181 801 человек). Члены конституционного совещания предложили усилить полномочия президента, уменьшить права парламента и сократить его численность со 120 до 90 человек. В случае положительного результата глава государства получит полный контроль над правительством, в том числе возможность назначать и увольнять министров.