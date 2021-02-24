Жапаров встретился с Путиным и пригласил его в Киргизию

Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил российского коллегу Владимира Путина в Бишкек. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В настоящее время президенты проводят переговоры в Москве.

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По словам Жапарова, Киргизия будет и дальше укреплять стратегическое партнерство с Россией.

В свою очередь, Путин поблагодарил его за сохранение официального статуса русского языка в соседней стране.

Ранее Жапаров опубликовал статью о России под названием «Союзнические узы». В ней он раскрыл историю взаимоотношений русского и киргизского народов в XIX и XX веках, а также современное состояние двухсторонних отношений. «Благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион», — написал Жапаров.

28 января на церемонии инаугурации Жапаров поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации после октябрьских событий. Он пообещал, что Киргизия продолжит вести многовекторную политику, укрепляя отношения со стратегическими партнерами.

16 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии сообщила о победе Жапарова на досрочных президентских выборах с 79,23 процента голосов. Его инаугурация состоялась 28 января. Будучи кандидатом в президенты, Жапаров описал отношения с Россией после выборов. Он заявил: «Это наш самый главный стратегический партнер».