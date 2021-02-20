Названа дата встречи президентов России и Киргизии

Президенты Киргизии и России Владимир Путин и Садыр Жапаров проведут встречу в Москве 24 февраля. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на заведующего отделом внешней политики аппарата главы республики Дастана Дюшекеева.

О том, что Жапаров в скором времени совершит свой первый визит в Россию в качестве главы Киргизии стало известно в конце января, однако точная дата встречи лидеров двух стран не называлась. В Москве киргизский лидер пробудет два дня.

Отмечается, в ходе переговоров главы государств обсудят вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурной сфере, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

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Помимо Путина Жапаров встретится с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Мативенко и спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Ранее президент Киргизии опубликовал статью о России под названием «Союзнические узы». В ней он раскрыл историю взаимоотношений русского и киргизского народов в XIX и XX веках, а также современное состояние двухсторонних отношений. «Благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион», — написал Жапаров.

16 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии сообщила о победе Жапарова на досрочных президентских выборах с 79,23 процента голосов. Его инаугурация состоялась 28 января. Будучи кандидатом в президенты, Жапаров описал отношения с Россией после выборов. Он заявил: «Это наш самый главный стратегический партнер».