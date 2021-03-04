Хакеры взломали Facebook президента Киргизии и писали оскорбительные комментарии

Страница в Facebook президента Киргизии Садыра Жапарова подверглась хакерской атаке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

По ее словам, неизвестные начали писать от имени президента оскорбительные комментарии под различными постами в сети. «Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания», — указала Байтерек. Сейчас доступ к аккаунту удалось восстановить.

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Пресс-секретарь подчеркнула, что киргизский лидер не имеет отношения к последним комментариям, оставленным от его имени. При этом она не уточнила, о какой конкретно странице главы государства идет речь — в Facebook их существует несколько, но ни одна из них не имеет официальной верификации.

Ранее хакеры взломали сайт министерства внутренних дел Белоруссии и загрузили имя президента Александра Лукашенко в список разыскиваемых. Его обвинили в военных преступлениях против белорусов и узурпации власти.