Азербайджанские хакеры взломали сайт Пашиняна

Хакеры взломали официальные сайты правительства Армении и премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает «Sputnik Армения».

Сайты в данный момент не открываются. Пресс-служба премьера Армении пока не прокомментировала ситуацию.

Как пишет Haqqin.az, сайт Пашиняна взломали азербайджанские хакеры. На нем были опубликованы видео с выступлением президента Ильхама Алиева и фотография азербайджанского солдата, погибшего в 2010 году при столкновении с армянскими войсками.

12 июля начались бои на армяно-азербайджанской границе. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах населенных пунктов.

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