Кремль отреагировал на перестрелки на границе Армении и Азербайджана

Перестрелки на границе Армении и Азербайджана вызывают обеспокоенность в Кремле. Так на ситуацию отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Москва призвала стороны к сдержанности и прекращению огня.

Бои на армяно-азербайджанской границе начались в воскресенье, 12 июля. Страны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах населенных пунктов. Боестолкновение продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойна. В Баку 14 июля сообщили об 11 погибших азербайджанских военнослужащих.

В Министерстве иностранных дел России отмечали, что готовы оказать содействие для стабилизации ситуации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!