Большинство жителей Киргизии поддержали новый вариант конституции. Так, после обработки 80,5 процента бюллетеней выяснилось, что за него проголосовали более 78 процентов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости.

На официальном сайте избиркома страны указывается, что «за» выступили 78,9 процента. Данные поступают в автоматическом режиме. Отмечается, что предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля, а окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.

Ранее 11 апреля президент Киргизии заявил о праве граждан выбирать форму правления. Он отметил, что в стране назрела необходимость изменения конституции.

Члены конституционного совещания предложили усилить полномочия президента, уменьшить права парламента и сократить его численность со 120 до 90 человек. В случае положительного результата глава государства получит полный контроль над правительством, в том числе возможность назначать и увольнять министров.