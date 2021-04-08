В Киргизии начались протесты против кражи невест и принуждения женщин к браку

Жители Киргизии вышли на массовые протесты против кражи невест и принуждения женщин к браку после того, как одна из местных женщин, невеста Айзада Канатбекова, была похищена и убита. Об этом пишет EurAsia Daily.

Так, масштабные акции начались в Бишкеке — граждане заявляют, что силовики не в состоянии противостоять преступности и защищать граждан и требуют отставки руководства МВД и столичного ГУВД.

Похищение, о котором идет речь, было совершено утром в понедельник, 5 апреля. Случившееся попало на камеру уличного видеонаблюдения — милиции были известны государственные номера автомобилей, а также имена и номера телефонов троих подозреваемых. Правоохранители даже дозвонились до одного из них, однако в ответ он заявил, что намерен жениться на Канатбековой, и отключил устройство. Спустя два дня девушку нашли убитой.

Отмечается, что тело одного предполагаемого похитителя было обнаружено возле мертвой девушки, еще один подозреваемый задержан, местонахождение третьего остается неизвестным.

Как отметил депутат местного парламента Марлен Маматалиев, к похищению невест в стране относятся как к традиции и именно поэтому зачастую «закрывают глаза» на подобные случаи. «Не должно быть понятия "похищение в целях вступления в брак". Похищение человека — и все. А наказание надо ужесточить», — заключил он.

В свою очередь премьер-министр Улукбек Марипов в своем Instagram признал, что пренебрежительное отношение к краже невест в киргизском обществе является нарушением прав женщин.

Похожая ситуация наблюдалась несколько лет назад в Казахстане. Тогда в Алма-Ате в результате ножевого ранения погиб бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи, фигурист Денис Тен. Местные жители, возмущенные разгулом преступности, на протяжении несколько месяцев требовали реформ в полиции и отставки министра внутренних дел, однако меры приняты не были, и их активность постепенно спала.