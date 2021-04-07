В небе над Киргизией заметили странную зеленую вспышку

Жители Киргизии в ночь на 7 апреля заметили в небе над Бишкеком странную зеленую вспышку, природа которой до сих пор неясна. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал «RT на русском».

Как видно на представленных кадрах, яркое зеленое свечение вызвано движением на большой скорости неизвестного небесного тела. Ее могли наблюдать не только в киргизской столице, но и других областях страны.

Как пишет издание «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на очевидцев, болид, пролетающий над селом Петровка, сделал небо «ярким, как день». Местные жители сравнили произошедшее с кадрами из фантастических фильмов.

При этом в МЧС Киргизии пока не могут с уверенностью сказать, было ли небесное тело метеоритом, частью спутника или ракеты. Спасатели приступили к поискам, но при этом высказали предположение о падении болида за пределами страны. «Никаких разрушений либо пострадавших нет», — заявили в министерстве.

Ранее падение и взрыв метеорита зафиксировали на Кубе. Оно вызвало мощную ударную волну, при том что небесное тело не долетело до поверхности земли.