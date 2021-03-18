Друзья нашли редчайший метеорит вместо золота и получили 11 миллионов рублей

Двое друзей из австралийского штата Квинсленд продали найденный ими 25-килограммовый редчайший метеорит за 200 тысяч австралийских долларов (11 миллионов рублей). Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2016 году Пол МакРей (Paul McRae) и Джон Миллер (John Miller) возвращались домой после того как провели день в поисках золота на пастбище. Неожиданно металлоискатель МакРея стал подавать сигналы. Они начали копать и достали необычный камень.

Спустя год мужчины решили отнести 25-килограммовый камень в Геологическое бюро Австралии во время командировки, и обнаружили, что это один из шести уникальных метеоритов.

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Когда ученому Стивену Петковски (Steven Petkovski) сообщили, что двое мужчин из Квинсленда привезли в багажнике автомобиля камень, он не возлагал на находку больших надежд. «К нам часто приходят люди, чтобы показать различные камни», — сказал он.

Однако когда мужчины вышли на парковку и открыли багажник, Петковски сразу понял, что это крупный железный метеорит. «Это очень редкий тип метеорита, который содержит обогащенное сульфидом железо и редкий минерал, который называется троилит», — пояснил Петковски.

Метеориты такого типа до этого находили еще в пяти местах, четыре из которых — в Антарктике. Еще один метеорит был обнаружен в США. Другие части этого же метеорита были найдены в том же регионе Квинсленда. Ученые пытаются установить, когда он упал на Землю.

МакРей и Миллер выручили за метеорит 200 тысяч австралийских долларов (11 миллионов рублей). Друзья могли бы заработать гораздо больше, если бы разделили метеорит на несколько частей и продали по отдельности, но они хотели, чтобы он был использован для науки и образования.

Ранее сообщалось, что жители индонезийского села на острове Суматра уверовали в то, что упавший метеорит имеет волшебную силу. Местные жители нашли его, когда он был еще горячим, и положили его в бочку, затем воду из бочки использовали для питья и обтирания в надежде, что она принесет здоровье.