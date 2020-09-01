Метеоритный дождь обрушился на город и обогатил местных жителей

Драгоценные обломки метеорита обрушились на бразильский город, обогатили местных жителей и привлекли тысячи туристов и исследователей. Об этом сообщает LADbible.

19 августа на бразильский город Санта-Филомена обрушился метеоритный дождь. Космические глыбы возрастом около 4,6 миллиарда лет сначала заполонили небо, а затем упали на землю.

Ученые сообщили, что упавшие осколки метеорита состоят из древнейших минералов и высоко ценятся. Узнав об этом, жители города, большинство из которых работали на фермах и получали низкие зарплаты, бросились собирать отколовшиеся куски. Крупнейший из них весил 40 килограммов, и исследователи готовы были выкупить его за 27 тысяч американских долларов (около двух миллионов рублей).

Исследователи и коллекционеры со всего мира съехались в Санта-Филомену, чтобы изучить столь редкий космический объект и собрать осколки. Миллионеры стали массово скупать куски породы, чтобы вывезти их из Бразилии и продать еще дороже.

Некоторые считают, что власти страны должны были запретить вывоз метеорита с территории государства. Это позволило бы им провести уникальные научные исследования и привлечь туристов.

Ранее сообщалось о том, что в Англии полет метеора приняли за авиакатастрофу. Увидев странный светящийся объект, экстренные службы приготовились к проведению наземной и воздушной спасательных операций. Ничего не обнаружив, полицейские пришли к выводу, что свечение вызвал метеор.