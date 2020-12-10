Метеорит упал в сад пенсионеров и подарил им приятные сны

Метеорит упал в саду жителя таиландского города Бурирам. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано на сайте Newsflare.

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65-летний Сомрит Бунпенг (Somrit Boonpeng) был в туалете, когда во дворе раздался грохот. Он испугался, что кто-то ломится в дом, тихонько подошел к двери, но там никого не оказалось. На полу пенсионер заметил метеорит. Диаметр блестящего черного камня составлял пять сантиметров, а вес — 500 граммов.

Стоимость редких метеоритов может достигать 10 тысяч долларов за грамм, но Сомрит Бунпенг и его жена не хотят его продавать. Они утверждают, что уже ответили отказом местному бизнесмену, который предлагал за камень 100 тысяч батов (245,6 тысяч рублей).

Пенсионеры считают, что метеорит принесет им удачу. По их словам, после его падения они всегда в приподнятом настроении, а по ночам видят приятные сны. Тем не менее, Сомрит Бунпенг хотел бы узнать истинную ценность своей находки и надеется, что его изучат власти или исследователи.

Ранее сообщалось, что 19 августа на бразильский город Санта-Филомена обрушился метеоритный дождь. Драгоценные обломки метеорита обогатили местных жителей и привлекли тысячи туристов и исследователей.