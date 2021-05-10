Путин обсудил с Жапаровым конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщается на сайте киргизского президента.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Путин и Жапаров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию, связанную с конфликтом на границе Киргизии и Таджикистана. «Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова оказать Кыргызской Республике необходимую помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта», — говорится в сообщении.

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По итогам беседы лидеры двух стран договорились о визите Жапарова в Москву в конце мая. Ожидается, что в ходе переговоров будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, евразийской экономической интеграции и принимаемых мер по противодействию пандемии коронавируса, включая поставки в Киргизию российских вакцин.

29 апреля на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались бои, которые переросли в погромы киргизского населения. Причиной начала конфликта была названа установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с сооружением.

Душанбе до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам. Бишкек сообщает, что число пострадавших в конфликте возросло до 149, погибших — до 34.