Стало известно о гибели 19 таджикистанцев во время боев на границе с Киргизией

Во время вооруженного конфликта, произошедшего на таджикско-киргизской границе, погибли 19 граждан Таджикистана, еще 88 были ранены. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник.

«Пострадавших может быть и больше, но я сейчас говорю о госпитализированных», — сказал собеседник издания. По его словам, в Исфаре погибли 15 человек, в Бободжан Гафурове — четыре человека.

При этом Таджикистан до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам.

29 апреля на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались бои, которые переросли в погромы киргизского населения. Причиной начала конфликта была названа установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. Киргизия сообщает, что число пострадавших в конфликте с Таджикистаном возросло до 183, из которых 34 — погибшие.