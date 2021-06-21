Столкнувшиеся под Сочи автобусы везли детей

Два автобуса, столкнувшиеся под Сочи, перевозили детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Туапсинском районе во время движения колонны с детьми из десяти автобусов. Так, среди пострадавших оказались восемь детей и водитель. Их доставили в больницу.

Перевозку детей организовал пионерский лагерь «Шахтинский текстильщик». В момент аварии в двух автобусах находились более 60 детей и четверо взрослых. В настоящее время всех пассажиров эвакуировали.

Ранее в Краснодарском крае под Сочи столкнулись два автобуса, после чего один из них загорелся. По предварительной информации, причиной ДТП стал отказ тормозов. На месте происшествия работают 25 спасателей и девять единиц техники.