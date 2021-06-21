Пять человек погибли в аварии в Хабаровском крае

В результате аварии в Хабаровском крае погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

«По уточненной информации, госпитализировали женщину, ее ребенка и ее мать. Мать предполагаемой виновницы ДТП — женщина 1973 года рождения — позднее скончалась в больнице», — сказали в прокуратуре.

По данным ведомства, в аварии погибли пять человек, включая шестилетнего ребенка. Также сообщалось о госпитализации женщины и двоих детей.

Авария произошла вечером 20 июня на 54-м километре автомобильной дороги А370 «Уссури», в районе имени Лазо. Там столкнулись два автомобиля — Subaru Impreza и Toyota Vitz. Водитель и два пассажира Toyota, в который врезался Subaru, умерли на месте. За рулем автомобиля Subaru находилась 27-летняя женщина, которая была госпитализирована вместе с ее семилетним ребенком. До приезда скорой помощи скончался ее 25-летний супруг.

Ранее 14-летний школьник устроил на «Лада Гранта» смертельное ДТП на трассе в Оренбургской области. Кроме него в автомобиле находились еще два подростка. 12-летний пассажир умер на месте до приезда скорой помощи, водитель и 15-летний пассажир были госпитализированы.