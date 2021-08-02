Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Туристический автобус, предположительно перевозивший путешественников из России, перевернулся в курортном регионе Турции. Об этом местное издание TRT Haber.

Уточняется, что авария произошла в провинции города Анталья, Манавгате. Транспортное средство с отдыхающими врезался в ограждение на развязке D-400, а затем вылетел на встречную полосу и перевернулся.

Согласно предварительной информации, в результате ДТП погибли трое человек. При этом 16 пассажиров пострадали и получили различные травмы. К месту происшествия направили несколько машин скорой помощи и милиции.

В июле другой туристический автобус попал в аварию и перевернулся на юге Германии. По предварительным данным, ДТП произошло на автобане А13. В результате происшествия пострадали более 10 человек, один из них находился в тяжелом состоянии. Для спасения туристов был задействован вертолет.