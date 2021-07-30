В Германии перевернулся туристический автобус

На востоке Германии 18 человек пострадали в аварии с перевернувшимся туристическим автобусом. Об этом сообщает РИА Новости.

ДТП произошло на автобане А13 между населенными пунктами Штаков и Фрайвальде в Бранденбурге. В результате происшествия пострадали более 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Уточняется, что движение на участке трассы перекрыто, для спасения туристов задействован вертолет. По предварительным данным, водитель транспортного средства поворачивал на парковку, однако не справился с управлением.

Ранее в июне на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ДТП попали автобус с туристами из Крыма и грузовик, пострадали два человека. Водитель автобуса с путешественниками, направляющегося из Крыма в Тольятти, не справился с управлением и врезался в грузовик, идущий по встречной полосе.