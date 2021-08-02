В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли четверо россиян и 16 пострадали

Четверо туристов погибли в результате ДТП с автобусом на трассе в провинции Анталья в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отечественного туроператора «Интурист».

Автобус вылетел на встречную полосу

Вечером 2 августа в турецких СМИ начали появляться сообщения о том, что туристический автобус, предположительно перевозивший путешественников из России, перевернулся вблизи города Манавгат. Изначально источники писали о четверых погибших и 16 пострадавших.

Уточнялось, что транспортное средство врезалось в ограждение и вылетело на встречную полосу на развязке D-400. К месту происшествия направили несколько машин скорой помощи и полиции.

Туристов везли в аэропорт

Туроператор «Интурист» подтвердил информацию о том, что в машине находились отдыхающие из России. Всего в салоне было 22 россиянина, трансфер должен был доставить их в аэропорт на вечерний рейс ZF 6394 в Самару. В компании подтвердили гибель троих туристов, при этом уточнили, что детей среди них нет.

Генконсульство подтвердило информацию о ДТП

Генконсульство России в Анталье также подтвердило информацию о гибели россиян в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Турции. В дипмиссии уточнили, что несчастный случай произошел около 18:00 по местному времени.

По информации дорожной полиции, водитель не справился с управлением, после чего автобус выехал на встречную полосу и перевернулся. Представитель Генконсульства отправился на место происшествия для выяснения других обстоятельств.

Отмечается, что всех пострадавших доставили в местные медицинские учреждения для оказания первой помощи.

Число погибших увеличилось

Позже в «Интуристе» сообщили о том, что число погибших в аварии увеличилось до четырех. Еще пятеро путешественников получили тяжелые ранения. Всего в автомобиле находилось 22 россиянина, среди которых девять детей.

«В настоящий момент все туристы находятся в четырех больницах провинции Анталья. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Водитель автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии», — отметил представитель туроператора.

Компания открыла для родственников пострадавших горячую линию по номеру +905383933451. Кроме того, в «Интуристе» отметили, что готовы оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших в ДТП.