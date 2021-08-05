Ростуризм рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Ростуризм рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции. Четверо туристов остаются в больнице, один из которых находится в реанимации, передает ТАСС.

Отмечается, что двоих из четверых российских туристов перевели из реанимацию в общую палату. Один пострадавший остается в реанимации, еще один находится в общей палате. Остальных россиян выписали из больницы. Ростуризм продолжает контролировать ситуацию, подчеркнули в ведомстве.

Все медицинские расходы пострадавших россиян, а также иные траты, связанные с их пребыванием на территории Турции и перелетом в Россию, покроют страховая компания и туроператор. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП.

Авария произошла 2 августа в провинции Анталья. По предварительным данным дорожной полиции, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся. В результате ДТП погибли 4 россиянина и 16 пострадали.

