Минздрав раскрыл состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян

В Министерстве здравоохранения России раскрыли состояние россиян, которые пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в Минздраве, пятеро человек находится в тяжелом состоянии, еще двое — в реанимации, трое россиян погибли. «Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Ранее очевидцы разместили в сети первые кадры с места аварии автобуса, перевозившего российских туристов в Турции. На ролике видны обломки транспортного средства и лежащие на проезжей части тела. При этом представители правоохранительных органов осматривают место происшествия, а медики заносят пострадавших в автомобиль скорой помощи.

Авария произошла в понедельник, 2 августа, в провинции Анталья. Согласно предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся.