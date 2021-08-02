Число погибших в ДТП в Турции россиян увеличилось

Число погибших российских туристов в ДТП с автобусом в Турции увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным российского туроператора «Интурист», четыре человека погибли, еще пять — получили тяжелые ранения. Всего в автобусе находились 22 россиянина, среди них девять детей.

Как уточнили в Генконсульстве России в Анталье, водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего автобус пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся.

Как сообщалось ранее, авария произошла в понедельник, 2 августа, в провинции Анталья. Представитель Генконсульства отправился на место происшествия для выяснения других обстоятельств.