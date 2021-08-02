Генконсульство России в Турции раскрыло подробности смертельного ДТП с туристами

Туристический автобус, перевернувшийся на трассе в Турции, перевозил в аэропорт группу из 22 путешественников. Подробности смертельного ДТП раскрыли корреспонденту «Ленты.ру» в Генконсульстве России в Анталье.

Уточняется, что авария произошла 2 августа в районе Манавгата около шести вечера. Согласно предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся.

В результате ДТП погибли трое россиян, пятеро получили тяжелые ранения, двое из них находятся в реанимации. Представитель Генконсульства отправился на место происшествия для выяснения других обстоятельств.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что туристический автобус, перевозивший путешественников из России, перевернулся в курортном регионе Турции. Уточнялось, что авария произошла в провинции города Анталья. Согласно предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, 16 пассажиров пострадали и получили различные травмы.