Российский туроператор подтвердил информацию о погибших в ДТП в Турции россиянах

Российский туроператор «Интурист» подтвердил информацию о погибших россиянах в автобусном ДТП в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, трое человек погибли, еще пять получили тяжелые ранения. Всего в автобусе находились 22 российских туриста, среди них девять детей. Авария произошла в провинции города Анталья.

Ранее, 2 августа, транспортное средство с отдыхающими из Манавгата врезалось в ограждение на развязке D-400, вылетело на встречную полосу и перевернулось. К месту происшествия направили несколько машин скорой помощи и милиции.