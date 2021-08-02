Генконсульство России в Турции подтвердило гибель россиян в аварии с автобусом

Генеральное консульство России в турецкой Анталье подтвердило гибель троих россиян в аварии с туристическим автобусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в дипмиссии уточнили, что в результате ДТП пятеро путешественников получили тяжелые травмы. Тем не менее информации о их текущем состоянии нет.

На ролике, размещенном очевидцами происшествия в сети, видно, как полицейские осматривают место аварии, а на асфальте валяются обломки транспортного средства. В это же время спасатели заносят пострадавших в автомобили скорой помощи.

Как уточнялось ранее, 2 августа туристический автобус, перевозивший путешественников из России, перевернулся в курортном регионе Турции. Авария произошла в провинции города Анталья. Согласно предварительной информации, в результате ДТП погибли трое человек, 16 пассажиров пострадали и получили различные травмы.