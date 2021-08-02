Появилось первое видео с места аварии автобуса с россиянами в Турции

Очевидцы разместили в сети первые кадры с места аварии автобуса, предположительно перевозившего российских туристов в Турции. Видео публикует Telegram-канал «Подъем».

На ролике видны обломки транспортного средства и лежащие на проезжей части тела. При этом представители правоохранительных органов осматривают место происшествия, а медики как заносят пострадавших в автомобиль скорой помощи.

Как отмечает источник, автомобиль с туристами направлялся в аэропорт.

Ранее 2 августа сообщалось, что туристический автобус, предположительно перевозивший путешественников из России, перевернулся в курортном регионе Турции. Уточняется, что авария произошла в провинции города Анталья. Согласно предварительной информации, в результате ДТП погибли трое человек, 16 пассажиров пострадали и получили различные травмы.