Пострадавшие в ДТП в Турции россияне вылетят в Самару 4 августа

Десять пострадавших в ДТП в Турции россиян, вылетят из Антальи в Самару 4 августа. Об этом сообщает газета «Известия».

Также РИА Новости со ссылкой на источник в туркомпании «Интурист» сообщило о том, что родственники российских туристов, пострадавших в результате ДТП с автобусом в Турции 2 августа, вместе с руководством туроператора вылетели в Анталью для оперативного решения возникающих вопросов.

3 августа стало известно, что четверо россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, прооперированы и находятся в тяжелом состоянии. В Генконсульстве России также отметили, что в течение дня по каждому случаю отдельно будет приниматься решение о дальнейшей госпитализации, амбулаторном лечении или выписке.

Авария произошла в понедельник, 2 августа, в провинции Анталья. Согласно предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся.