Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Четверо россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, прооперированы и находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Генконсульства.

«По ситуации на 10.00 (мск) 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате провинции Анталья, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение», — рассказал собеседник агенства, отметив, что жизни остальных российских туристов опасность не угрожает, и в настоящее время с различными степенями тяжести ранений они проходят дополнительные исследования.

Также дипломат сообщил, что в течение сегодняшнего дня по каждому случаю отдельно будет приниматься решение о дальнейшей госпитализации, амбулаторном лечении или выписке.

«Сотрудники генконсульства посетили пострадавших в больницах, встретились с лечащими врачами в целях выяснения прогноза по лечению и срокам восстановления больных», — сообщили в пресс-службе. — В ходе встреч с правоохранительными органами запрошена дополнительная информация об обстоятельствах и причинах аварии».