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Число жертв взрыва на ростовском химкомбинате снова возросло

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Число жертв взрыва на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области возросло до пяти. Об этом сообщил источник в оперативных службах, передает ТАСС.

По данным источника РИА Новости, число жертв возросло до шести.

1 августа сообщалось о смерти четырех сотрудников предприятия.

По данным агентства ТАСС, после взрыва на химкомбинате в больницу были доставлены семь человек, у них выявлены стопроцентные химические ожоги тела. Пять из них скончались.

Взрыв на заводе произошел вечером 29 июля. Как стало известно изданию Baza, это случилось из-за сбоя оборудования. Когда рабочие изготавливали формы, на одной из установок не закрылся специальный «отсекатель» — тогда руководитель решил закрыть его вручную. В цех вошли семь сотрудников, хотя по правилам внутри могли находиться только пять человек. Вспышка произошла, когда рабочие чинили заслонку.

Согласно официальному сайту предприятия, на химзаводе производится «важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности».

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