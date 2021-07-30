Стали известны подробности аварии на химкомбинате на юге России

Один из рабочих погиб от стопроцентных ожогов тела, полученных при аварии на химкомбинате в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области на юге России. Авария произошла из-за нарушения техники безопасности на предприятии. О подробностях сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Стала известна причина взрыва — инцидент произошел из-за сбоя оборудования.

Когда рабочие изготавливали формы, на одной из установок не закрылся специальный «отсекатель» — тогда руководитель решил закрыть его вручную. В цех вошли семь сотрудников, хотя по правилам внутри могли находиться только пять человек. Когда они чинили заслонку, произошла вспышка, в результате которой все работники получили химические ожоги.

Взрыв произошел вечером 29 июля на предприятии «Комбинат Каменский». Как стало известно изданию Baza, у шестерых госпитализированных в местную больницу выявлено 100 процентов химических ожогов тела, еще у одного пострадавшего — 80 процентов.