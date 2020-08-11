Названы сроки полной ликвидации загрязнений в районе химзавода под Иркутском

Полная ликвидация загрязнений на площадке химического завода «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области завершится в 2024 году. Сроки в эфире телеканала «Россия 24» назвал временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев, передает ТАСС.

По его словам, от инвесторов поступило несколько предложений по использовании в будущем этой площадки. Ее, отметил Кобзев, можно использовать как производственный, промышленный ресурс для медицинского производства, в частности предприятия «Фармасинтез».

Как сообщил журналистам старший офицер отдела радиационной и химической безопасности управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) ВС России Евгений Вебер, в Усолье-Сибирском будет построен завод по переработке отходов 1 и 2 класса опасности. Этим займется государственная корпорация «Росатом». Предприятие утилизирует, в частности, 16 цистерн с токсичными веществами, обнаруженных на площадке предприятия «Усольехимпром».

Ранее президент России Владимир Путин поручил срочно изолировать промышленную площадку химпредприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области и обеспечить ее охрану силами Росгвардии. На совещании об экологической ситуации в регионе глава государства заявил, что груз экологических проблем накапливался долгие годы — с 30-х годов прошлого века. «На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии», — рассказал он.