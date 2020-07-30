Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области

Груз экологических проблем накапливался в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы, заявил на совещании президент России Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля в четверг, 30 июля.

Путин сказал, что проблемы берут начало в 30-х годах прошлого века. «На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии», — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что экологические проблемы не только не решались долгое время, но и замалчивались.

Речь идет о предприятии «Усольехимпром». Как доложил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, после остановки производственной деятельности предприятия в 2010 году значительная часть отходов была помещена в подземные резервуары, а также оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях.

«Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами», — сказал он.

Врио главы региона подчеркнул, что полностью ликвидировать ущерб, нанесенный «Усольехимпромом», региональное правительство без поддержки Москвы не сможет.

28 июля Кобзев заявил о намерении защищать ресурсы региона от посягательств и уничтожения. По его словам, природные богатства области должны служить ее жителям, однако сейчас этот принцип не работает.