Полигон «Аннино» рекультивировали в Подмосковье

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева рекультивирован полигон твердых коммунальных отходов «Аннино» в городском округе Рузский, сообщил министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 23 июля.

Он отметил, что работы завершены на пять месяцев раньше запланированного срока.

«В ходе работ мы столкнулись с несколькими серьезными проблемами. Во-первых, полигон вышел за границы землеотвода, и около 200 тысяч тонн мусора пришлось перемещать на тело полигона, практически заново формируя его геометрию. (...) Кроме того, пришлось решать вопросы с выкупом соседних с полигоном участков, переводом земель в категорию, которая позволила бы вести рекультивацию объекта», — сказал он.

Министр отметил, что устранение негативного воздействия от полигона улучшит условия жизни для более 62 тысяч жителей.

Полигон твердых коммунальных отходов «Аннино» функционировал с 1976 года, он был закрыт в декабре 2016-го. В ходе рекультивации на теле полигона уложена геомембрана, которая препятствует выходу свалочного газа.

Всего к настоящему моменту в регионе закрыли 29 из 39 полигонов.